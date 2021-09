Sobrou até pro Givanildo! Time rebaixado na Série C emite nota oficial e demite mais dois, além de técnico – Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – Minutos depois de comunicar a saída de Roberto Fernandes na manhã desta terça-feira (28), após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz veio a público em uma nota oficial e além do técnico, desmontou a diretoria de futebol. Por isso, foram demitidos também o executivo de futebol Fabiano Melo e o diretor técnico, o emblemático Givanildo Oliveira.

Segundo a nota, essas mudanças já fazem parte da nova realidade financeira do clube para a temporada de 2022, onde voltará a disputar a Série D. Os novos contratados para os cargos e os novos rumos para a sequência devem ser anunciados em breve, já que no próximo mês o Santa Cruz tem a Pré-Copa do Nordeste pela frente.

Entre os diversos nomes que estão na pauta, o que aparece como favorito é o de Leston Júnior, que já comandou a equipe em 2019 e deixou recentemente o comando do Floresta-CE.

LEIA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA:

O Santa Cruz vem a público informar os desligamentos do treinador Roberto Fernandes, do executivo de futebol Fabiano Melo, e do diretor técnico Givanildo Oliveira.

As mudanças têm como fator principal a adequação financeira do clube para a temporada 2022. Em breve será anunciada a nova estruturação para o futebol do clube.

O Santa Cruz agradece aos profissionais pela dedicação e pelo profissionalismo no serviço prestado, e deseja sucesso nos próximos passos de suas carreiras.