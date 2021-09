Solange Gomes e Rico Melquiades protagonizam barraco em ‘A Fazenda’: ‘Vem me bater’

Parece que os santos de Solange Gomes e Rico Melquiades não se bateram em “A Fazenda”. Na noite da última quinta-feira (16), os dois peões protagonizaram um verdadeiro barraco durante o intervalo do reality show.

Tudo começou quando Solange achou que um palavrão dito por Rico teria sido direcionado para ela e questionou o colega de confinamento. Ele, por sua vez, desmentiu e começou a chamá-la de louca.

“Você quer ser Carlinhos Maia, mas tá longe pra cacete… Pode me chamar de louca, é isso que o Brasil ama. Solange chegou”, rebateu a morena.

Rico então afirmou que também tinha chegado e que ela iria conhece-lo. “Eu não quero conhecer você. Fala um monte de palavrão o dia inteiro. Quer brigar comigo porque ninguém te conhece”, falou Solange.

“Falo mesmo, e aí? Tá incomodada? Bata o sino e peça pra sair. Quem é você? Se ninguém me conhece, quem te conhece? Você quer aparecer!”, respondeu o influencer.

Nesse momento outros peões começaram a entrar na briga para separar os dois. “Vem me bater, vem. Que quem sai é você!”, esbravejou Solange.

“Ela quer palco”, soltou Rico.

As coisas só melhoraram quando o programa voltou ao ar e a apresentadora Adriane Galisteu retomou as dinâmicas do dia.

Confira: