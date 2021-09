Sondado por clube Árabe, zagueiro artilheiro é homem de confiança de Renato Gaúcho – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 13 (AFI) – O Flamengo vai encostando na liderança do Campeonato Brasileiro, após a grande vitória por 3 a 1 em pleno Arena Allianz Parque, diante do Palmeiras. O time do zagueiro Gustavo Henrique que foi um dos destaque no clássico deste domingo (12), chegou aos 34 pontos, encostando no vice-líder Verdão com 35.

Mesmo com vários desfalques, o Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras e teve uma grande vitória, o time está com dois jogos a menos que o líder Atlético Mineiro e Palmeiras. Um dos destaques na virada no Allianz Parque foi a defesa, com zagueiro Gustavo Henrique e Bruno Viana, que após gol do time da casa segurou o forte ataque do Verdão.

“Uma vitória importante que nos coloca mais próximos dos dois primeiros colocados e agora é focar no jogo diante do Grêmio que vale uma vaga na semifinal e mesmo com a vantagem que conquistamos sabemos das dificuldades que teremos, mas estamos no caminho certo em busca dessa classificação”, disse Gustavo Henrique.

VAGA DE TITULAR

O zagueiro Gustavo Henrique se consolidou como titular na equipe do Flamengo após a chegada do técnico Renato Gaúcho, que deu muita confiança ao atleta que vem correspondendo com boas atuações e gols. Já foram dois no Brasileirão e é o zagueiro no clube com mais gols, são seis gols desde sua chegada e igualou a Rodrigo Caio, mas que tem mais tempo de clube e é também o jogador que já formou dupla de zaga com todos os zagueiros da equipe.

PROPOSTA DO MUNDO ÁRABE

Recentemente o Flamengo recebeu uma proposta milionária do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita pelo zagueiro, mas optou pela permanência do atleta que está em alta com Renato Gaúcho. M mesmo com a chegada de David Luiz o treinador na coletiva disse ” Nível de Seleção Brasileira”, mas também fez uma observação que na opinião dele o clube está bem servido com os zagueiros que subiram de produção nos últimos jogos.