Sport 0 x 1 Internacional – Colorado vence com Lei do Ex e sonha com a Libertadores – Futebol Interior

Recife, PE, 13 (AFI) – Com gol de Patrick logo aos três minutos do primeiro tempo, o Internacional visitou o Sport e venceu por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado recolocou o time gaúcho na briga por uma vaga na Libertadores 2022. São seis jogos sem derrota, sendo três vitórias e três empates. O Internacional ganhou três posições e aparece em nono lugar, com 26 pontos ganhos. Três pontos do Corinthians, primeiro time no G6.

Já o Sport vive situação oposta ao time gaúcho, pois chegou ao sexto jogo sem vitória. Os pernambucanos ficaram com os mesmos 17 pontos, mas agora em penúltimo lugar – foram ultrapassados pelo Grêmio, que venceu o Ceará, por 2 a 0, no domingo de manhã.

CONFIRA O GOL DA VITÓRIA DO INTERNACIONAL NA ILHA DO RETIRO!

GOL COLORADO LOGO NO INÍCIO

Com bola rolando, o Internacional começou o jogo pressionando o Sport e abriu o placar com três minutos. Após ótima troca de passes, Yuri Alberto recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Patrick apenas completar para o fundo das redes, fazendo valer a ‘lei do ex’, já que o meia atuou pelo time pernambucano em 2017.

Com a vantagem no placar, o Internacional controlou a partida e viu o Sport sofrer para passar por sua marcação. O que tornou o confronto sem muitas oportunidades.

A melhor oportunidade do time pernambucano aconteceu apenas aos 41 minutos, quando André recebeu na direita, tentou cruzar e acertou o travessão do goleiro Daniel. A bola acabou saindo pela linha de fundo.

SPORT PRESSIONA PELO GOL, MAS PERDE

No segundo tempo, o Internacional recuou demais e viu o Sport pressionar pelo empate. Logo aos dez, Mikael recebeu na entrada da área e chutou para fora. Não demorou e o mesmo Mikael voltou a assustar aos 28, quando Sander cruzou e o atacante cabeceou para ótima defesa de Daniel.

O Inter abriu mão do ataque e forma desnecessária seguiu sofrendo pressão. Aos 36, após bola na área, Cuesta falhou e Tréllez mandou na trave de Daniel, em mais um bom lance do time pernambucano.

Mas o Internacional manteve sua forte marcação e conseguiu segurar a importante vitória fora de casa, voltando a sonhar com vaga na Libertadores do ano que vem.

PRÓXIMOS JOGOS

O Sport volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-MG, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Já o Internacional jogará no domingo, quando receberá o Fortaleza, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).