Sport anuncia atacante que passou pela base do Flamengo – Futebol Interior

Recife, PE, 21 (AFI) – A semana começou com novidades na Ilha do Retiro. Além da saída do meia Thiago Neves, a diretoria do Sport confirmou a contratação do atacante Vander Vieira, de 32 anos.

O novo reforço rubronegro já iniciou os trabalhos com o restante do elenco na última segunda-feira e aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A última partida oficial disputada por Vander Vieira foi no dia 26 de maio, quando o Always Ready, da Bolívia, contra o Internacional, pela Copa Libertadores.

Com passagem pelo Flamengo, o atacante tem passagens por Duque de Caxias, Ipatinga, Botev Plovdiv (Bulgária), AEK Larnaca (Chipre), APOEL (Chipre), Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos), Ajman (Emirados Árabes Unidos) e Always Ready (Bolívia).

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Sport tem disparado o pior ataque do campeonato, com apenas oito gols marcados em 21 partidas realizadas até aqui.

O Leão volta a campo no próximo domingo, contra o Fortaleza, às 18h15, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada do Brasileirão.