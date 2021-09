Sport anuncia contratação de argentino com apelido de ‘El Bicho’ – Futebol Interior

Recife, PE, 15 (AFI) – O argentino Nicolás Aguirre é o novo reforço do Sport para o seguimento do Campeonato Brasileiro. Atleta de 31 anos, o jogador chega ao Leão com contrato válido até o final de 2021, com possibilidade de renovação. Ele desembarcará no Recife nos próximos dias e, após realizar os exames e testes físicos necessários, será integrado normalmente ao elenco, passando a fazer parte das opções do técnico Gustavo Florentín.

Conhecido no futebol de seu país como El “Bicho”, Nicolás Aguirre tem forte marcação e boa capacidade técnica. Canhoto, viveu grandes momentos no Arsenal de Sarandi, sendo um dos destaques da equipe na conquista de três títulos nacionais: Clausura, Copa Argentina e Supercopa. E depois no Lanús, clube pelo qual venceu o Campeonato Argentino de 2016 e foi finalista da Libertadores do ano seguinte.

Nicolás Aguirre é o novo reforço do Sport

MAIS DELE

A vinda para o Leão será a terceira passagem do argentino fora de seu país. Anteriormente, ele já havia passado pelo futebol chinês e pelo Granada da Espanha, ajudando a equipe a conquistar o importante acesso para a La Liga, enquanto esteve por lá. Natural de Chabás, província de Santa Fé, Nicolás Aguirre estava no Atlético Tucumán e realizou 14 jogos neste ano.