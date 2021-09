Sport anuncia mais mudanças no departamento de futebol – Futebol Interior

Recife, PE, 30 (AFI) – As mudanças no departamento de futebol do Sport continuam. Depois de demitir o vice-presidente Nelo Campos e outros quatro diretores, o clube anunciou nesta quinta-feira mais duas novidades.

No Sport desde 1998, Gilberto Lima será o novo supervisor do departamento. Já Antônio dos Santos vai fazer parte da gerência no lugar de Luana Moreno, que será realocada em outro setor.

Luana Moreno teve participação no “Caso Pedro Henrique”, que pode fazer o Sport perder até 17 pontos no Brasileirão. Emprestado pelo Internacional, o zagueiro teria atuado de forma irregular.

No início da semana, por conta de erros nas inscrições dos últimos reforços, o vice-presidente Nelo Campos e os dirigentes Augusto Moreira, Gabriel Campos, Rocine e Guilherme Falcão foram destituídos dos cargos.

A expectativa é que nos próximos dias o presidente Leonardo Lopes anuncie outros novos integrantes da diretoria rubronegra.

As confusões fora de campo refletem na classificação do Sport no Brasileirão. Com 17 pontos, o Leão é o penúltimo colocado.