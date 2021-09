Sport marca pronunciamento e adia decisão do futuro de dirigentes – Futebol Interior

Recife, PE, 27 (AFI) – Terça-feira vai ser o “Dia D” na Ilha do Retiro. A diretoria do Sport marcou um pronunciamento no período da manhã para falar sobre os erros na inscrição dos últimos reforços e também o futuro de membros do departamento de futebol.

Toda a confusão aconteceu porque o Sport não inscreveu os últimos quatro reforços contratados para o Brasileirão – o goleiro Saulo, o lateral-direito Jeferson, o volante Nicolás Aguirre e o atacante Vander Vieira. O prazo se encerrou na última sexta-feira.

Nesta segunda, o presidente Leonardo Campos participou de várias reuniões com os membros do departamento de futebol para saber o que aconteceu para que o Sport não conseguisse inscrever os jogadores, que assinaram contrato com o clube até dezembro.

A principal expectativa é em relação ao futuro dos dirigentes. Isso porque, pela manhã desta segunda, houve a informação de que o vice-presidente Nelo Campos e os diretores Augusto Moreira, Gabriel Campos, Guilherme Falcão e Rocine Millet seriam destituídos do cargo.

MOMENTO NÃO É BOM

A bagunça nos bastidores se reflete dentro de campo. Sem ganhar há oito partidas, o Sport figura na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas 17 pontos conquistados em 22 partidas.

Em situação delicada, o Sport inicia a semana se preparando para um confronto direto contra o Grêmio, no próximo domingo, na Arena do Grêmio. O Imortal também está na zona de rebaixamento, com 22 pontos, mas duas partidas a menos.