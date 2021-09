Sport tem a volta do “profeta” para tentar surpreender o Atlético-MG – Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – A tarefa do Sport na 21ª rodada do Brasileirão não será nada fácil. Sem saber o que é vencer há seis partidas e afundado na zona de rebaixamento, o time pernambucano vai até Belo Horizonte-MG neste sábado enfrentar o Atlético-MG, às 19 horas, no Mineirão.

A última vez que o Sport saiu de campo com uma vitória foi há mais de um mês, no dia 1º de agosto, sobre o Bahia, por 1 a 0. A sequência de três empates e três derrotas fez o time cair para a penúltima colocação, com 17 pontos.

Essa será a terceira partida do Sport sob o comando do técnico Gustavo Florentín, que busca a sua primeira vitória. Até aqui, o argentino empatou sem gols com o Athletico-PR e perdeu para o Internacional, por 1 a 0.

FALTA DE GOLS PREOCUPA

A principal preocupação do treinador é o sistema ofensivo, já que são apenas oito gols marcados em 20 partidas. Até por isso existe a possibilidade de Gustavo Florentín mexer nos seus homens de frente. André e Mikael foram os titulares na última rodada.

Desfalque contra o Internacional por estar suspenso, o meia Hernanes volta a ficar à disposição do treinador e deve entrar no lugar de Everton Felipe. Por outro lado, Florentín não tem o volante Zé Welison, que está emprestado pelo Atlético-MG.

“É um jogo que nos enche de expectativas positivas de ir lá, enfrentar uma grande equipe, realizar um grande trabalho, uma grande performance para surpreender o adversário. Estamos preparados e motivados para enfrentar este desafio”, disse Hernanes.

O Leão deve entrar em campo com: Maílson; Hayner, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Hernanes, Paulinho Moccelin, Thiago Neves e Everaldo; André.