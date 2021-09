Sport x Fortaleza – É hora de voltar a vencer no Brasileirão – Futebol Interior

Recife, PE, 24 (AFI) – Sport e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 18h15 na Arena Pernambuco, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em situações opostas na tabela. Enquanto o Fortaleza está na quarta colocação, com 33 pontos, o Spot amarga a vice-lanterna da competição, com apenas 17 pontos. Embora em situações opostas na classificação, os dois clubes passam por uma situação semelhante: vivem um longo jejum de vitórias na competição.

O Sport não vence e não marca um gol há sete jogos e vem de duas derrotas seguidas – Internacional 1 a 0 e Atlético-MG 3 a 0. De sensação da competição no início, o Fortaleza está há seis jogos sem vencer no Brasileirão e vem de três derrotas seguidas – para Bahia (4 a 2), Atlético-MG (3 a 0) e Inter (1 a 0). A última vitória aconteceu somente no dia 7 de agosto, pela 15ª rodada, sobre o Palmeiras por 3 a 2. O Sport não vence desde o dia 1º de agosto, quando fez 1 a 0 sobre o Bahia.

Floretín terá retornos

SPORT

Para a partida deste domingo, o técnico Gustavo Florentín poderá contar com o atacante Santiago Tréllez e o volante Zé Welison no Sport. Em contrapartida, tem o desfalque do zagueiro Rafael Thyere, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pedro Henrique joga no seu lugar.

Recém contratados, o volante Nicolás Aguirre e o atacante Vander Vieira, que foram regularizados na última quarta-feira, estão à disposição.

Capitão do Sport, Marcão prega calma para o time pernambucano sair deste momento. “Solução, se soubesse de imediato, não estaríamos nessa situação. (Temos que) Manter o foco. Todo o grupo está empenhado em tirar o Sport dessa situação. Sabemos que só vamos conseguir isso trabalhando no dia a dia, buscando solução.

“Ninguém está satisfeito, todo mundo chateado, mas também não podemos ficar sofrendo todo o tempo”, explica.

J uan Pablo Vojvoda terá o retorno do lateral-direito Tinga

FORTALEZA

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do lateral-direito Tinga, que cumpriu suspensão na última rodada. Daniel Guedes deve retornar à reserva.

O atacante David, que recebeu cartão vermelho contra Internacional, fica fora. Ángelo Henríquez será seu substituto.

Diante da situação do Sport, o zagueiro Marcelo Benevenuto pede que o Fortaleza entre ligado. “Estar ligado do começo ao fim. Estar ligado em cada detalhe do jogo que possa ocorrer algum gol. Entrar ligado! Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Temos que nos preocupar conosco. Teve jogo que perdemos para nós mesmos. Então, temos que chegar lá, fazer o nosso jogo e buscar o resultado positivo.”