Stefanini tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

Stefanini anuncia vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes especializações pelo país. Para se candidatar, é necessário ler atentamente todas as informações referentes a oportunidade desejada. Confira!

Stefanini anuncia oportunidades de emprego

A Stefanini divulgou NOVAS vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diversas áreas em todo o país. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como vale transporte, vale alimentação, programa de treinamentos, ginástica laboral, convênio com empresas parceiras, convênio médico e convênio odontológico. Dentre as oportunidades, estão:

Desenvolvedor Java – Ceará;

Analista Oracle Service Bus (OCI) – Recife;

Desenvolvedor React Native – Recife;

Analista Financeiro Pl – São José dos Campos;

Analista de Governança – São Paulo;

Analista de Suporte Jr – São Paulo;

Analista de Suporte Pl – São Paulo;

Analista de Monitoração (Noc) Jr – São Paulo.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, atentar-se a todos os requisitos e informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

A Stefanini está entre as 100 maiores empresa de Tecnologia da Informação do mundo. Além disso, está presente em 41 países com mais de 25 mil profissionais trabalhando.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!