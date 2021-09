Sthe e mais: influencers disputam vaga para entrar em ‘A Fazenda’

Em dinâmica inédita, ‘A Fazenda’ exibiu uma pré-estreia na noite da última segunda-feira (13) onde revelou dois novos peões e mostrou 4 influenciadores que irão disputar uma única vaga para entrar no reality: Alisson Jordan, Mah Tavares, Sthe Matos e Krawk.

Os quatro confinados do “Paiol TikTok” participam da dinâmica parecida com a “Casa de Vidro” do BBB, onde também a votação popular leva para a casa principal. No programa de pré-estreia, Rodrigo Faro recebeu os influenciadores na casa temporária.

Alisson Jordan, coreógrafo de Léo Santana e ex-bailarino de Anitta, foi o primeiro a entrar. “Participar aqui vai ser desafiador. Estou há dias matutando e não tenho ideia de como será o jogo”, disse.

A baiana Sthe Matos é de longe a favorita pela web, além de ter o maior número de seguidores no Instagram (9 milhões) e ter protagonizado algumas polêmicas. “A ficha ainda está caindo. Espero que todo mundo goste de mim e conquiste o coração de todo mundo. Vamos na sorte”, revelou para Faro.

Mah Tavares, de 19 anos, foi a terceira a entrar no Paiol. “Ser uma das mais novas, pode ser uma vantagem porque o povo pode esperar menos de mim e eu mostrar mais. O Alisson já conhecia das dancinhas, a Sthe não”, disse.

O MC Krawk foi o último a entrar no novo espaço e revelou o que lhe faz perder a paciência: “Sou um cara que odeia injustiça e isso me tira do sério”.

A décima terceira temporada de “A Fazenda” estreia nesta terça-feira (14).