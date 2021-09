STJD ‘reforça’ times que brigam pelo G4 na Série C. Confira no FI! – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Ituano e Criciúma ganharam importantes ‘reforços’ para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, na manhã desta sexta-feira, os goleiros Pegorari e Gustavo após confusão no duelo entre os times no dia 4 de agosto, pela décima rodada da primeira fase.

Na ocasião, o goleiro Gustavo, do Criciúma, se irritou com uma jogada de efeito do time paulista e iniciou uma confusão generalizada no gramado do estádio Novelli Júnior. Pegorari, do Ituano, participou da confusão. Com os ânimos mais calmos, o árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) expulsou os dois de campo.

Ambos foram denunciados e poderiam pegar, no mínimo, quatro jogos de suspensão. Contudo, os advogados de Ituano e Criciúma conseguiram reverter a difícil situação e ambos acabaram recebendo a pena mínimo de uma partida.

Logo, como já cumpriram a suspensão automática na rodada seguinte, Pegorari e Gustavo estão livres para defender Ituano e Criciúma.

O Criciúma jogará neste sábado contra o Paraná, às 19 horas, em Curitiba; enquanto o Ituano visitará o Figueirense na segunda-feira, às 20 horas, em Florianópolis.

Na classificação, ambos aparecem no G4 – grupo de classificação às quartas de final. O Criciúma é o terceiro colocado, com 26 pontos. Já o Ituano aparece em quarto, com 25.