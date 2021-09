Sucesso! iPhone 13 tem pré-venda esgotada em diversos países

Ontem descobrimos o quão grande foi o evento “California Streaming” da Apple realizado na semana passada nas redes sociais, agora a fabricante se destaca ainda mais na venda dos novos dispositivos, com os novos smartphones da série iPhone 13 estando se esgotando em diversos países. Notícias de vendedores de países como a China e Estados Unidos apontam que as vendas já passaram de milhões de aparelhos vendidos, fazendo com que a empresa tenha que aumentar o número de remessas para o quarto trimestre do ano.

As principais informações sobre isso foram relatadas pelo portal China South Morning Post, que afirma que apenas no país asiático os aparelhos da nova série já venderam mais de cinco milhões de unidades. Esses números não representam o total de iPhone 13 vendidos na China, isso porque são apenas as unidades vendidas em sites de terceiros, então o número deve aumentar ainda mais graças aos modelos vendidos pelo site da própria Apple.

No país asiático a demanda foi tão grande que que os estoques dos aparelhos da série iPhone 13 se esgotaram no dia que foram postos à venda, mas essa informação não foi confirmada pela fabricante. Nos Estados Unidos e no Reino Unido esse sucesso também é gigantesco, com o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max tendo se esgotado em apenas algumas horas, já os modelos iPhone 13 e o iPhone 13 Mini ainda estão com unidades aparecendo para vender.



Créditos: Divulgação Apple

Com isso diversos interessados terão que esperar para poder comprar algum dos novos smartphones, na China os vendedores já estão afirmando que os usuários terão que esperar até outubro para poderem comprar os novos aparelhos.

Durante o lançamento dos novos smartphones o site oficial da Apple apresentou diversos problemas de travamento, fato que foi bastante comentado através do Weibo, a principal rede social na China.



Continua após a publicidade

Todo esse alto número de vendas não é algo inesperado pela Apple, a fabricante já havia aumentado o número de aparelhos produzidos e deve aumentar o número de remessas nos próximos meses, com um aumento previsto de 60% de aparelhos enviados no próximo trimestre deste ano em relação a esse terceiro trimestre. No ano que vem a empresa deve aumentar em 15% o número de remessas do iPhone 13 para o ano que vem, principalmente por causa desse sucesso desses novos smartphones.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: China South Morning Post, PhoneArena