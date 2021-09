Sucesso: série ‘As Five’, da Globoplay, é renovada para mais duas temporadas

Após ganhar o prêmio MTV MIAW, a Globoplay confirmou nesta sexta-feira (24) a renovação da série ‘As Five’. Derivada da novela Malhação Viva a Diferença, a série que conquistou os assinantes do streaming terá pelo menos mais duas temporadas.

A trama gira em torno do dia a dia das amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) anos após a conclusão do colégio. A série trata de temas como drogas, maternidade na adolescência, sexualidade, escolhas profissionais e claro, amizade.

Nas redes sociais, as atrizes que fazem parte do elenco comemoraram os últimos acontecimentos. “Só coisa boa! Obviamente temos que agradecer demais nosso fandom incansável e fiel que torce tanto por nós. Tanto que conseguiu transformar a nossa Malhação (já premiada com um Emmy Internacional) em uma série com TRÊS temporadas! Vocês não são brincadeira! Vocês são incríveis! Obrigada, obrigada, obrigada, fivers!”, escreveu Ana Hikari, que interpreta a DJ Tina.

A parceria das ‘five’ é tão boa que três delas fazem parte do elenco de ‘Nos Tempos do Imperador’. Heslaine Vieira, Daphne Bozaski e Gabriela Medvedovski atuam na novela das seis, sendo que Daphne e Gabriela fazem o papel de irmãs.