Sulamérica tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

Sulamérica anuncia oportunidades de emprego para profissionais de diferentes especializações em São Paulo e Rio de Janeiro. São cerca de 12 vagas abertas, onde a maioria é exclusivas para portadores de deficiência – PCDs. Confira como se candidatar!

Sulamérica anuncia vagas de emprego para PCDs

Você Pode Gostar Também:

A Companhia Sulamérica está com, aproximadamente, 12 vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas áreas de atuações em São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a maioria das oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência. Confira todas as funções disponíveis.

Assistente Jr. Análise Técnica – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Operador Jr de Atendimento – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Assistente de TI – Sistemas – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Analista Jr – Sinistros – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Assistente de TI II – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Analista Comunicação Negócios Sr – São Paulo;

Fisioterapeuta Auditor (Auditor Procedimento Técnico) – São Paulo;

Analista Contábil Jr – Rio de Janeiro;

Advogado Jr – São Paulo;

Coordenador Jurídico – São Paulo;

Consultor Marketing (Branding) – São Paulo;

Farmacêutico (Assistente de Análises Técnicas) Temporária – São Paulo.

Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como vale transporte, vale refeição, home office e bicicletário.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas, os interessados devem acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo em “Candidate-se“.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!