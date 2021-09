Sulivã Bispo afirma ter sofrido racismo em aeroporto: ‘Fiz um escândalo’

Reconhecido pelo trabalho em Frases de Mainha, o ator e humorista baiano Sulivã Bispo afirmou, através de suas redes sociais, ter sofrido racismo no aeroporto de Recife, nesta quarta-feira (8).

No Twitter e no Instagram, Sulivã contou o ocorrido e demonstrou sua indignação: “Pra quem é negro o raio-x do aeroporto sempre trará uma abordagem constrangedora. Mas nunca tinha sido desrespeitado de forma tão agressiva como no aeroporto de Recife”.

“O agente não se contentou em pedir para que eu tirasse o sapato e em me revistar três vezes. Solicitou que eu soltasse os cabelos passando o detector de metais e coçou o meu couro cabeludo como se fosse encontrar algo ilícito na minha cabeça”, continuou o ator.

“Quando questionei-o sobre o modo exagerado da abordagem ele me disse que era um protocolo de segurança. Foi aí que Koanza me irradiou! Gritei bem alto que eles eram racistas e que a abordagem foi preconceituosa, fiz um ESCÂNDALO no aeroporto e constrangi quem queria me humilhar”, finalizou o humorista baiano.