Suposto affair de Juliette terminou noivado após passeio de lancha com BBB

Há dois meses, Juliette foi vista em um passeio de lancha com o empresário, sócio e ex de Anitta, Daniel Trovejani. Logo começaram a especular que o moço seria o novo affair da campeã do “BBB 21”. Depois, os dois foram vistos num jantar com a influenciadora Camila Coutinho e o marido dela. O que pouca gente sabia é que Daniel estava noivo. Estava. Porque ele terminou o relacionamento com Priscilla Moura, poucos dias depois das fotos do animado domingo al mare aparecerem na imprensa.