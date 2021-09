Surface Pro 8 é oficial: tela maior, bordas mais finas, 120Hz e Dolby Vision

A Microsoft anunciou durante evento realizado nesta quarta-feira, 22 de setembro, o lançamento do Surface Pro 8, seu novo portátil 2-em-1 com Windows 11 Home pré-instalado. De acordo com a empresa, este modelo é duas vezes mais rápido em comparação com o Surface Pro 7 e sua bateria promete autonomia de até 16 horas.

Por ser um portátil 2-em-1, o Surface Pro 8 pode ser usado como tablet e como laptop. Ele possui tela PixelSense Flow Display de 13 polegadas com resolução de 2880 x 1920 e bordas mais finas, densidade de 267 pixels por polegada, taxa de atualização de até 120Hz (60Hz como padrão) que tira proveito do recurso Dynamic Refresh Rate do Windows 11 para ajustá-la automaticamente, proporção de 3:2 e suporte para Dolby Vision.

O novo portátil vem equipado com processador Intel Core i5-1135G7 ou Core i7-1185G7 (ambos de 11ª geração), 8GB/16GB/32GB de memória RAM LPDDR4x, SSD removível de 128GB ou 256GB, SSD fixo de 512GB ou 1TB, vídeo integrado Intel Iris Xe e a já mencionada bateria com autonomia de até 16 horas.



As opções de conectividade do Surface Pro 8 incluem o suporte para Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, suporte opcional para 4G LTE, duas portas USB Type-C com USB4.0/Thuderbolt 4, conector de 3,5mm para fone de ouvido, uma porta Surface Connect e uma porta para a Surface Type Cover. Quando equipado com o Surface Pro Signature Keyboard, o usuário pode armazenar e carregar a caneta Surface Slim Pen 2 (imagem abaixo).



O Surface Pro 8 também traz câmera frontal de 5MP com suporte para vídeo em Full HD (1080p) e compatibilidade com plataforma de autenticação biométrica Windows Hello, câmera traseira de 10MP com foco automático e suporte para vídeo em HD, Full HD e 4K, dois microfones Studio Mics e alto-falantes de 2W com suporte para Dolby Atmos. Além de vir com o Windows 11 Home, ele também vem com a versão de avaliação do Microsoft 365 Family (30 dias), aplicativo Xbox e com a versão de avaliação do Xbox Game Pass Ultimate (1 mês).



Preço e disponibilidade

A Microsoft confirmou que o Surface Pro 8 já está em pré-venda em alguns mercados selecionados e que ele estará disponível a partir do próximo dia 5 de outubro, mesma data de lançamento do Windows 11. Nos Estados Unidos ele custa a partir de US$ 1.099,99 e é improvável que ele seja lançado no mercado brasileiro, já que a Microsoft nunca ofereceu os dispositivos da linha Surface por aqui.



