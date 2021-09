Susana Vieira recebeu a terceira dose contra a Covid-19 nesta quarta-feira (15). A atriz de 79 anos compartilhou a novidade com os seguidores do instagram.

“Sim para a vida, sim para a felicidade, sim para o amor, vacina sim! Hoje tomei a terceira dose de reforço e sigo com fé na vida. Obrigada Bruna Magalhães e todos do posto – Hotel Fairmont que me receberam com tanto carinho”, escreveu na legenda.