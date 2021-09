Suspeito de assaltar adolescente é preso após ser espancado por populares

Um jovem foi preso após assaltar uma pessoa, na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Barro Duro, na parte alta de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com testemunhas, que relataram o fato ao Alagoas 24 Horas, o crime ocorreu às margens da…

Cortesia ao Alagoas 24 Horas

Um jovem foi preso após assaltar uma pessoa, na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Barro Duro, na parte alta de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com testemunhas, que relataram o fato ao Alagoas 24 Horas, o crime ocorreu às margens da Avenida Juca Sampaio, que corta o bairro, por volta das 10h30.

Populares informaram que o suspeito – armado – anunciou assalto a um adolescente que passava pela região. A vítima entregou um celular e, em seguida, anunciou para transeuntes que estava sendo roubado.

Testemunhas perseguiram o suspeito por alguns metros. O indivíduo foi espancado com chutes, pontapés, socos e com barras de ferro e madeira. Um policial militar à paisana estava passando pelo local e efetuou a prisão do criminoso.

O homem foi levado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado.