Suspeito é preso após quebrar portão e ameaçar mãe com pedaço de madeira

Um jovem de 20 anos – que não teve seu nome divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade – foi preso após agredir a mãe, nessa quarta-feira (22), no município de Palmeira dos Índios, na região Agreste de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na rua da Fraternidade, no bairro Vila João XXIII. As autoridades informaram que o suspeito quebrou uma medida protetiva e foi encontrado com um pedaço de madeira em mãos, na porta de sua mãe.

A vítima informou que o suspeito chegou a danificar o portão da residência. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Polícia, em Palmeira dos Índios.