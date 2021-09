Suspeitos fogem após trocar tiros com a polícia no Benedito Bentes

Policiais do Batalhão de Trânsito trocaram tiros com indivíduos suspeitos nesta terça-feira, 28, em uma área de mata no Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, durante patrulhamento de rotina. A guarnição passava pelo conjunto Luiz Pedro, quando avistou os homens dentro de um matagal. Ao se aproximarem do grupo, os militares foram surpreendidos com…

Policiais do Batalhão de Trânsito trocaram tiros com indivíduos suspeitos nesta terça-feira, 28, em uma área de mata no Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, durante patrulhamento de rotina.

A guarnição passava pelo conjunto Luiz Pedro, quando avistou os homens dentro de um matagal. Ao se aproximarem do grupo, os militares foram surpreendidos com disparos de arma de fogo, ao qual reagiram à altura.

Diante da situação os suspeitos correram mata a dentro e conseguiram fugir. No local onde eles estavam um revólver calibre 38 foi encontrado com munições intactas e deflagradas.

O material apreendido foi encaminhados a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis.