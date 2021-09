Suzane, Elize e Anna Jatobá deixam presídio de Tremembé em saída temporária

Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga deixaram a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), para usufruir do benefício ‘saída temporária’. As saídas, quase simultaneamente, aconteceu nesta quarta-feira (14). Elas ficarão em liberdade até a próxima segunda (20), quando devem voltar à unidade.

Ao deixar a unidade prisional, antes de entrar em um táxi, Elize ainda exibiu um cartaz com uma mensagem para a filha: “te amarei além da vida”. A menina vive com os avós paternos desde a época do crime e não tem mais contato com a mãe.

O beneficio é permitido para presos que apresentam bom comportamento, já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto. As saídas temporárias foram retomadas neste ano depois de uma série de mudanças por causa da pandemia da Covid-19. De acordo com G1, essa é a terceira vez que o benefício é concedido aos detentos do Estado de São Paulo em 2021 – as outras foram em maio e junho. Ainda está prevista uma saidinha entre o Natal e Ano Novo. O calendário é determinado pelo Poder Judiciário.