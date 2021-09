Tá passada? Ana Paula Minerato detona Aline Mineiro: ‘Falsa, vaca e mentirosa’

O clima esquentou na web com a estreia de “A Fazenda 13” na noite da última terça-feira (14). Prova disso foi a descoberta da ex-peoa Ana Paula Minerato, de que sua ex-colega dos tempos do “Pânico”, Aline Mineiro, foi confirmada no reality show.

Em uma série de mensagens nas redes sociais, a loira que ficou “passada”, não teve papas na língua para detonar a peoa.

“Fora Aline Mineiro!!! Será que ela vai ser a falsa que ela foi no Pânico? (emojis de vômito) nojooooo nojoooo falsa presepeira mentirosa!!!”, escreveu Minerato.

E a treta não terminou por aí, ela continuou a comentar sobre seu desafeto. “Tirando a (vaca) o elenco tá top”, pontuou.

“Nem tudo é biscoito tem muita coisa é real, não foi só comigo, eu tô aqui falando, mas teve problema com muito mais gente, falsa, cínica, aproveitadora”, finalizou.