Tá rolando? Thiaguinho e Carol Peixinho se vacinam no mesmo carro

Tem que ser bem detalhista para perceber. Mas perceberam. Thiaguinho e Carol Peixinho se vacinaram no mesmo carro, na mesma hora, no mesmo local e postaram ambos, ao mesmo tempo. Os detetives da internet cruzaram as informações e “denunciaram” o flagrante, ainda que os dois não apareçam juntos. O que aumentou o rumor de que ambos estão tendo um relacionamento.