Tabela do eSocial: numeração e descrição

Tabelas do eSocial

Conforme informações oficiais do MOS, o eSocial trabalha com dois grupos de tabelas: eventos de tabelas ou tabelas do empregador e as tabelas do eSocial.

Sendo assim, as tabelas do eSocial são um grupo de tabelas padronizadas, conforme leiaute do eSocial. Seu conteúdo não sofre alteração pelo declarante e sim apenas mediante publicação de nova versão do Leiaute. As tabelas do eSocial são as adiante listadas.

Veja a numeração da tabela e a descrição

Tabela 1 Categorias de Trabalhadores

Tabela 2 Financiamento da Aposentadoria Especial e Redução do Tempo de

Contribuição

Tabela 3 Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento

Tabela 4 Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros

Tabela 5 Tipos de Inscrição

Tabela 6 Países

Tabela 7 Tipos de Dependente

Tabela 8 Classificação Tributária

Tabela 9 Tipos de Arquivo do eSocial

Lotação tributária

Tabela 10 Tipos de Lotação Tributária

Tabela 11 Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores, Classif. Tributária e Tipos

de Lotação

Tabela 12 Compatibilidade entre Tipos de Lotação e Classificação Tributária

Tabela 13 Parte do corpo atingida

Tabela 14 Agente causador do Acidente de Trabalho

Tabela 15 Agente Causador/Situação Geradora de Doença Profissional

Tabela 16 Situação Geradora do Acidente de Trabalho

Tabela 17 Descrição da Natureza da Lesão

Tabela 18 Motivos de Afastamento

Tabela 19 Motivos de Desligamento

Tabela 20 Tipos de Logradouros

Tabela 21 Códigos de incidência tributária da rubrica para IRRF

FPAS

Tabela 22 Compatibilidade entre FPAS e Classificação Tributária

Tabela 23 Relacionamento entre tipo de valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de incidência do FGTS e condição

Tabela 24 Agentes Nocivos e Atividades – Aposentadoria Especial

Tabela 25 Tipos de Benefícios

Tabela 26 Motivos de Cessação de Benefícios

Tabela 27 Procedimentos Diagnósticos

Tabela 28 Treinamentos, Capacitações, Exercícios simulados e outras anotações

Definição do eSocial

Conforme informações oficiais do Governo (conta Gov.br), o eSocial, sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, é um projeto do Governo Federal que vai unificar a prestação de informações pelo empregador em relação aos seus trabalhadores (como cadastramento, vínculos, contribuições previdenciárias e folha de pagamento, entre outros), gerido pela Secretaria de Previdência e Trabalho, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social.

Obrigatoriedade do eSocial

Conforme definição do Mos, está obrigado a enviar as informações ao eSocial, todo aquele que contratar prestador de serviço pessoa física e possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, em função dessa relação jurídica de trabalho, inclusive se tiver natureza administrativa, conforme a legislação pertinente, está obrigado a enviar informações decorrentes desse fato por meio do eSocial. É fundamental que os envios sejam feitos em dia, conforme cada grupo e fase.