Tablet Xiaomi Pad 5 de alto desempenho com Snapdragon 860 em promoção

Começaram as vendas da versão global do Xiaomi Pad 5, novo tablet de alto desempenho da Xiaomi com tela de 11 polegadas e SoC Snapdragon 860. O tablet ainda trás suporte para a Xiaomi Smart Pen, por se tratar da versão global, vem com a Google Play Store e funciona como qualquer outro dispositivo vendido em cenário mundial. O Xiaomi Pad 5 chega em duas variantes: uma com 6GB+128 e outra com 6GB+256GB, custando apenas US$299 na versão mais barata, valor excelente pelas especificações do tablet. Para alcançar os menores preços, será necessário aplicar o cupom antes de finalizar o processo de compra.

– Qualcomm Snapdragon 860 de 7nm, Octa core-up até 2.96GHz e adreno 640

– Display de 11 polegadas com frequência de 120Hz, suporte para DCI-P3 e dolby vision

– 6GB+128GB ou 6GB+256GB

– Câmera traseira de 13MP, câmera frontal de 8MP

– Bateria de 8720mAh e carregador de 22.5W incluso na caixa

– Dimensões: 254mm x 166mm x 6,85mm

– Outros: Suporte multilíngue e ao Google Play Store e sistema de auto falante quadruplo Dolby Atmos

O display de alta resolução de 11 polegadas possui filtro de luz azul, além de sensor de luz ambiente dedicado para garantir a adaptação a qualquer iluminação. O suporte ao Dolby Vision garante cores de alta qualidade e uma ótima experiência com imagens, jogos e filmes. A caneta inteligente da Xiaomi detecta com precisão mudanças de pressão para usuários utilizarem a Xiaomi Smart Pen com tranquilidade e eficiência. Além disso, o carregamento sem fio magnético da caneta permite carga total em apenas 18 minutos, 10 segundos de carga equivalem a 20 minutos de tempo de uso.



Os quatro alto falantes com suporte Doby Atmos oferecem experiência som surround com o Xiaomi Pad 5 nos formatos retrato e paisagem. Segundo informações da fabricante a bateria oferece mais de 5 dias de duração para reprodução de música, 16 horas para vídeo e 10 horas para jogos.

O Xiaomi Pad 5 está disponível no AliExpress nas cores Cosmic Gray, Pearl White. No site é possível adquirir o produto nas duas cores com case de proteção. É importante ressaltar que há alteração no valor do produto, caso a opção com case de proteção seja selecionada. Vale lembrar que para adquirir o produto pelo preço promocional, é necessário finalizar a compra antes de acabarem os estoques.

Aviso: Como estamos falando de envio internacional com preço em dólar, os itens podem ser taxados e nós podemos ser comissionados.

