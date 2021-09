Tarcísio do Acordeon confirma primeiro show na Bahia; veja data

Com mais de 8 milhões de ouvintes no Spotify e músicas virais nas redes sociais – destaque para “Meia Noite (Você Tem Meu Whatsapp)” e “Rolê” -, o cantor Tarcísio do Acordeon já tem data marcada para realizar o primeiro show na Bahia.

A apresentação acontece no dia 14 de novembro, domingo e véspera de feriado, no Pier XV Beach Club, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. As vendas do evento “Bagaceira Sunset” serão iniciadas nesta terça-feira, 21 de setembro, através da plataforma Bilheteria Digital.

O evento seguirá todas as normas de segurança e higiene recomendadas pelos órgãos competentes, conforme previsto nos decretos estadual e municipal.



SERVIÇO:

Evento: Bagaceira Sunset

Atração: Tarcísio do Acordeon

Local: Pier XV Beach Club

Data: 14 de novembro (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: R$ 80,00 (primeiro lote)

Vendas: Bilheteria Digital