‘Tarzan da vida real’ morre após passar oito anos em ‘civilização’

Ho Van Lang, mais conhecido como “Tarzan da vida real”, morreu aos 52 anos após travar uma luta contra um câncer no fígado. Após nascer e ser criado na selva, o vietnamita estava vivendo na civilização faz oito anos. As informações são do ‘The Sun’.

Ele e o pai fizeram casas na árvore, usavam tangas de casca de árvore e caçavam ratos para o jantar, sem qualquer contato com a civilização e outros seres humanos por quatro décadas.

Antes de ser descoberto pelos moradores da região, ele afirmou ter uma “profunda fobia de retornar, pois não acreditava que a Guerra do Vietnã havia acabado”.