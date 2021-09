Tatá Werneck fala sobre participação da filha em comerciais: “A gente não topa”

Tatá Werneck aproveitou que a filha, Clara Maria, acordou por volta das 5h para responder a alguns fãs nesta quinta-feira (23) sobre sua rotina de vida e claro com a pequena. Um seguidor perguntou se a garotinha já recebeu propostas para aparecer na televisão.

“Já a chamaram para muitos comerciais. A gente não topa, não”, declarou a apresentadora do Lady Night.

“Hoje eu me rendi a esse negócio aqui, ela não fica vendo desenho, não, ela tem uma hora certa para ver, mas eu estou com muito sono”, afirmou.

Teve gente que buscou informações sobre o horário que Clara, , de 1 ano e 11 meses, dorme para levantar tão cedo. “Não, senhora, aqui nós vamos direto. Ela dorme umas 19h30, 20h30, por aí”, contou Tatá explicando na sequência que a filha não fica cm muito contato com eletrônicos.

Mais um fã questionou se Tatá e Rafael Vitti revezam para ficar com Clara pela manhã. “Eu estava fazendo Lady Night e o Rafa dormia com ela. Agora ele está fazendo novela e eu estou dormindo com ela. E a gente se encontra em 2030”, brincou a apresentadora. O ator estará na próxima novela das 6, Além da Ilusão.