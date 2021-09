Tati Quebra Barraco abre o jogo sobre plásticas: ‘Fiz 26 e faria mais 26’

Tati Quebra Barraco abriu o jogo sobre as cirurgias plásticas que já fez. A funkeira conversou com alguns peões de “A Fazenda” e disse não ter arrependimentos.

“Eu fiz 26 e não me arrependo. Faria mais 26 se eles me permitissem. Eu fui no lugar certo também, né. […] Fiz tudo o que você possa imaginar. Tirei costela, fiz peito quatro vezes, fiz várias coisas. Lipoescultura, lipo sem escultura, barriga, peito, a por** toda”, revelou.

“Ela falou que não me operava mais, acha que vou procurar outro lugar? Não, né, não sou maluca. Ela falou que só me operava depois de cinco anos, já passaram sete”, concluiu.