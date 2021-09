Tati revela quando vai ‘quebrar barraco’ em ‘A Fazenda’: ‘Explodo na hora’

Após a confusão no intervalo de “A Fazenda”, gerada por Solange Gomes e Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco se pronunciou, em conversa com outros peões, sobre confusões dentro do reality show.

“Eu não espero para explodir, filha. Eu falo o que eu acho e penso na hora. Eu não fico guardando e dou o papo pra geral. Não fico guardando que quando explode é pior. Explodo na hora que tenho que explodir!!”, revelou.

“O povo já me conhece. Também não vim aqui pra brigar só porque tem em toda edição. Nem toda briga é para descer do salto, mas desaforo não dá…”, concluiu a funkeira.