Taubaté encaminha chegada de trio por empréstimo de time eliminado na Série D – Futebol Interior

Taubaté, SP, 10 (AFI) – Faltando pouco menos de uma semana para o inicio da Copa Paulista, o Taubaté segue de olho nas oportunidades do mercado em busca de novas peças para reforçar ainda mais seu elenco para a competição estadual. Tanto que, na manhã desta sexta-feira (10), a diretoria do Burro da Central encaminhou a chegada de três reforços.

São eles: o zagueiro Maurício Leal, o lateral Bala e o atacante Emerson Bacas que irão chegar por empréstimo do Porto Velho-RO, time que foi eliminado recentemente ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Índio também estava na lista, mas as negociações por ele não avançaram.

A apresentação do trio deve acontecer nas próximas horas, já que eles são aguardados ainda nesta sexta-feira no Vale do Paraíba. Além dele, o meia Caio Felipe e o zagueiro Jobert também deixaram o Porto Velho rumo ao futebol paulista já que acertarem recentemente com o Velo Clube.

A estreia do Taubaté na Copa Paulista está marcada para a próxima terça-feira (14) quando recebe o Atibaia, no Estádio Joaquinzão, às 15h. Além das duas equipes, o Grupo 4 ainda conta com Juventus-SP, Portuguesa e São Caetano.