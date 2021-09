Taxa de transmissão da Covid-19 é a maior desde junho, aponta levantamento

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil subiu para 1,03, segundo levantamento do Imperial College de Londres, atualizado nesta terça-feira (21). O índice é o primeiro acima de 1 desde 22 de junho. Na última semana, a taxa chegou a bater o menor valor desde novembro de 2020, com Rt de 0,81. Na semana anterior estava em 0,92.