Técnico conhecido em São Paulo conquista acesso na Série B de Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 01 (AFI) – O segundo acesso para a primeira divisão de Santa Catarina em 2022 foi definido neste domingo com o Barra, que venceu o Fluminense e assegurou sua vaga na elite catarinense de 2022 com duas rodadas de antecipação. No meio desta última semana, Camboriú já havia antecipado seu acesso.

Neste domingo, a conquista do Barra aconteceu após a vitória de 2 a 0 em cima do Fluminense de Joinville, em partida disputada em Itajaí. Itaqui e Mateus Santana fizeram os gols do acesso.

BARRA, PELA PRIMEIRA VEZ NA ELITE DO FUTEBOL CATARINENSE

Time emergente e bem organizado em Santa Catariana, o Barra, único time invicto da competição, disputará a primeira divisão de Santa Catarina pela primeira vez em sua história, sendo que o treinador Moisés Egert, muito conhecido em São Paulo, foi o responsável pelo acesso da equipe.

Após esta fase, Camboriú e Barra decidirão o título da Série B Catarinense em duas partidas e, além do título da competição, o campeão terá vaga na Copa do Brasil de 2022.

SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

O Portal Futebol Interior vem acompanhando, rodada a rodada, a Série B de Santa Catarina, sendo o único veículo de comunicação esportiva a dar destaque a essa competição que vem tendo jogos de bom nível técnico.

CINCO TIMES NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Faltando duas rodadas para o término desta fase, as emoções finais ficarão para as disputas contra o rebaixamento, com Tubarão, Inter de Lages, Atlético Catarinense, Caçador e Fluminense lutando para não caírem para a Série C de Santa Catarina.

REGULAMENTO – DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com Camboriú e Barra conquistando o acesso antecipadamente para a elite do futebol de Santa Catarina, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

CONFIRA OS RESULTADOS

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Sábado – 04/09/2021

Caçador 0 x 0 Inter de Lages

Atlético Catarinense 0 x 2 Guarani

Domingo – 05/09/2021

Camboriú 3 x 0 Carlos Renaux

Barra 2 x 0 Fluminense

Tubarão 0 x 1 Nação

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 40 pontos ganhos

2º) Barra – 38 pontos ganhos

3º) Nação – 30 pontos ganhos

4º) Carlos Renaux – 24 pontos ganhos

5º) Guarani – 23 pontos ganhos

6º) Tubarão – 16 pontos ganhos

7º) Inter de Lages – 14 pontos ganhos

8º) Atlético Catarinense – 14 pontos ganhos

9º) Caçador – 13 pontos ganhos

10º) Fluminense – 7 pontos ganhos

Campeonato Catarinense – Série B

17ª Rodada

Quarta-Feira – 08/09/2021 – 15:00 hs

Guarani x Caçador

Fluminense x Inter de Lages

Carlos Renaux x Barra

Nação x Camboriú

Atlético Catarinense x Tubarão