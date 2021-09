Técnico critica gramados e admite oscilação da Portuguesa – Futebol Interior

São Paulo, SP, 3 – Para o técnico Fernando Marchiori, a baixa qualidade dos gramados prejudica a Portuguesa na Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, o comandante citou quais campos adversários são os que mais atrapalham a produção ofensiva rubro-verde, apesar de admitir que o desempenho do time poderia ser melhor.

“Gostaria de estar com uma situação mais estável, acredito que ainda tenha um pouco de oscilação. Mas o que eu vejo é que, nessa divisão, os gramados atrapalham muito. Jogar futebol no campo do Madureira-RJ, hoje, é impossível”, disse ao Paixão Lusa.

“O campo do São Bento também está muito ruim. Sei que normalmente lá em Cianorte-PR não é um dos melhores. O campo do Bangu-RJ é impossível de jogar. Por isso, tem uma situação que atrapalha essa padronização”, complementou.

FORÇA NO CANINDÉ

Por outro lado, o treinador destacou que o time tem atuado bem dentro de casa. A campanha é de quatro vitórias, dois empates e somente uma derrota, justamente no único jogo que a Lusa não balançou as redes no Canindé: 1 a 0 para a Inter de Limeira.

“Então, com a exceção de um ou outro jogo aqui no Canindé, a gente tem tomado a iniciativa, criado chances. Tanto que, do nosso grupo, somos o melhor ataque. Poderíamos estar em uma situação melhor, é claro. Tudo isso influencia para fazer uma análise. Mas eu gostaria que estivéssemos com uma estabilidade maior e de um nível melhor, também”, concluiu.

PRÓXIMO JOGO

Com 20 gols marcados, a Portuguesa é o melhor ataque de sua chave. O clube, já classificado ao mata-mata, enfrenta o Cianorte neste sábado (4), às 15h, pela 14ª rodada da Série D.