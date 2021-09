Técnico deixa Juazeirense-BA após queda na segunda fase – Futebol Interior

Juazeiro, BA, 20 (AFI) – Com a eliminação no Campeonato Brasileiro Série D, o técnico Carlos Rabello não seguirá mais na Juazeirense-BA. O comandante entregou o cargo após cair nos pênaltis para o Atlético-CE, na segunda fase do torneio nacional.

No duelo com o Atlético-CE, foram dois empates: 1 a 1 no primeiro jogo e 0 a 0 no segundo. Nos pênaltis, os cearenses venceram por 5 a 3 e avançaram às oitavas de final, em que enfrentam o Paragominas-PA.

Apesar da queda, a Juazeirense teve uma temporada muito boa, pois chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, até então inédita, além de terminar a primeira fase da Série D na liderança do seu grupo.

Agora, o time se prepara para a fase preliminar da Copa do Nordeste, ainda sem data definiada pela Confederação Brasileira de Futebol.