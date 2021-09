Técnico do Botafogo-PB ressalta importância do duelo contra o líder para voltar ao G4 – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 07 (AFI) – O equilíbrio no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C chama a atenção. Com 22 pontos, o Botafogo-PB ocupa o quinto lugar, mas está a apenas dois pontos de distância do Manaus-AM, líder e próximo adversário.

Ou seja, faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, a equipe paraibana depende apenas de si para avançar à próxima fase.

FALA PROFESSOR

O técnico Gerson Gusmão falou sobre a próxima partida.

“A nossa conta é a seguinte: vencer o adversário para voltar ao G-4. É uma conta simples, pois apenas dois pontos nos separam do Manaus-AM, que é líder do grupo”, disse ele.

O treinador também lamentou o tropeço na última rodada contra o Tombense-MG.

“Nós sabíamos que enfrentaríamos dois adversários diretos e precisávamos vencer. Deixamos escapar a vitória no final, então temos que vencer o Manaus fora de casa. A gente sabe da dificuldade, fora de casa, contra uma equipe que está numa crescente. Mas eu acho que se jogarmos como jogamos contra o Tombense, temos grandes chances de vencer”, completou.

O JOGO

A partida contra o Manaus está marcada para o próximo domingo, às 16h, no estádio da Colina, fora de casa. A vitória garante o Botafogo no G4 ao fim da 16ª rodada.