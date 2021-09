Técnico do Campinense-PB lamenta empate com sabor de derrota fora de casa – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 13 (AFI) – Um empate pelo placar de 2 a 2 fora de casa poderia até ser considerado bom no início da fase mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D, mas as circunstâncias da partida deixaram um gosto amargo. O Campinense-PB abriu 2 a 0 na etapa inicial, mas permitiu a reação e o empate do Sergipe-SE no segundo tempo.

Agora, a equipe decide a vaga em casa. Quem vencer, leva. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis.

SABOR DE DERROTA

O técnico Ranielle Ribeiro falou sobre a partida e elogiou o adversário.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom, tanto que nós conseguimos fazer dois gols. Voltamos para o segundo tempo com o objetivo de mantermos o mesmo desempenho, mas o Sergipe, perdendo por 2 a 0… a forma como eles se largaram para cima da gente… Eu não pedi para recuar, os jogadores não queriam recuar, foi uma imposição do Sergipe”, iniciou ele.

“Cabia a nós ficarmos um pouco mais com a bola, e às vezes a nós conseguimos fazer isso no segundo tempo. Criamos uma situação muito real de gol, Anselmo quase entra com bola e tudo, então ali teria sido 3 a 0 e teria sacramentado praticamente a classificação. Mas viemos para cá com o objetivo. Se alguém tivesse definido a classificação, esse alguém teria que ter sido nós”, completou.

JOGO DECISIVO

O segundo e decisivo confronto é no próximo sábado, às 15h, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB.