Técnico e jogador trocam socos e são expulsos em partida da Série D do Brasileiro – Futebol Interior

São Luis, MA, 06 (AFI) – O clima foi quente na vitória do Moto Club por 3 a 0 para cima do Tocantinópolis, no último sábado, no estádio Nhozinho Santos, pela última rodada da Primeira Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Augusto e o atleta Samuel Mendes trocaram socos em um momento que a partida encontrava-se paralisada.

Samuel acertou uma cotovelada no treinador, que acabou revidando ao lhe acertar um soco na nuca. O massagista do Tocantinópolis, Pedro Nunes, também foi expulso ao xingar a arbitragem e atirar uma bola para dentro de campo.

Zé Augusto trocou socos com um jogador do Tocantinópolis. Foto: Ronald Felipe

Sobre a expulsão de Samuel, o árbitro Ricarle Gustavo Gonçalves Batista colocou em súmula: “Por culpado de conduta violenta – Por dá uma cotovelada na altura rosto do treinador da equipe do Moto Club, Sr. Jose Augusto F. Sousa. O treinador, por sua vez, imediatamente, revidou com um soco que atingiu o agressor na altura da nuca, sendo, pelo revide, também expulso por mim. Não demonstraram resistência para deixar o campo de jogo. Informo-vos que a bola encontrava-se fora do campo de jogo, fato que ocorreu nas imediações da área técnica do time do Moto Club”, relatou.

TABELA!

A vitória por 3 a 0 frente ao Tocantinópolis colocou o Moto Club na quarta posição do Grupo A2, com 21 pontos, contra sete do seu rival. Também avançaram de fase: Guarany de Sobral (28), 04 de Julho (24) e Paragominas (23).