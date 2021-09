Técnico elogia evolução do Penarol-AM e admite que era possível um ‘placar melhor’ – Futebol Interior

Manaus, AM, 13 (AFI) – O Penarol-AM saiu na frente na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D ao vencer o 4 de Julho-PI por 1 a 0. O time vem sendo comandado por Vaguinho Santos, ex-auxiliar de Vadão e ex-jogador de vários times de expressão do Brasil.

EVOLUÇÃO!

Para o comandante, o time criou chances para uma vantagem maior e destacou a evolução dos jogadores.

“Acho que no primeiro tempo dominamos o jogo e tivemos várias oportunidades de fazer um placar melhor. Acho que o time está de parabéns pela evolução, pela pegada, pela vontade. Esse é o Penarol, um time que está chegando aos poucos, degrau por degrau”, avaliou.

PENAROL PREPARADO

Apesar de reconhecer as dificuldades do jogo e da viagem, Vaguinho Santos garantiu que o Penarol está preparado para buscar a classificação às oitavas de final.

“O jogo da volta é muito difícil. Uma viagem longa, uma viagem difícil. Mas estamos preparados, isso é o principal”, cravou.

JOGO DE VOLTA

O segundo jogo está marcado para o próximo sábado, às 16h, na Arena Colorada, em Piripiri (PI). O time amazonense joga por um empate, enquanto o 4 de Julho precisa vencer a partir de dois gols para avançar no tempo normal ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.