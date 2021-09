Técnico estreia com vitória diante do Avaí na Copa Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC (AFI) – A primeira rodada da Copa Santa Catarina. foi concluída neste domingo (19), com vitória do Marcílio Dias diante do Avaí por 2 a 0 em plena Ressacada, em Florianópolis. Com resultado o Marinheiro assume a vice-liderança com 3 pontos, mesma pontuação que líder Hercílio Luz.

Com a volta da torcida no estádio da Ressacada, o Marcílio Dias não tomou conhecimento dos donos da casa e foi tomando conta do jogo. Aos 33 minutos após grande jogada pela esquerda Julinho foi a linha de fundo e cruzou para área e no rebote Alessandro chutou de primeira e fez 1 a 0. Já no segundo tempo o time do técnico Paulo Foiani, ampliou o marcador logo aos 8 minutos. Após troca de passes entre Luiz Renan e Alessandro, Anderson Ligeiro que finalizou para o gol e dando a vitória ao Marinheiro.

EM BUSCA DO BI

O Marcílio Dias iniciou a competição com uma grande vitória fora de casa e para este ano de 202. O clube tenta buscar seu segundo título, foi campeão em 2007 e em 2012, mas em 2019 bateu na trave e ficou com o vice-campeonato. Em sua ótima participação o técnico era Paulo Foiani que pela terceira vez comanda o clube que já foi campeão da Série B catarinense e acesso a Elite.

“A Equipe está de parabéns pelo grande resultado diante do Avaí e jogando fora de casa, mas é apenas o início da competição e sabemos que podemos melhorar a cada partida, mas agora é já pensar no Figueirense que é outra grande equipe e que também vem de uma vitória”, disse técnico Paulo Foiani.

PRÓXIMO JOGO

A equipe do Marinheiro volta a campo na próxima quarta-feira (22), para enfrentar o Figueirense em jogo válido pela segunda rodada da Copa Santa Catarina em jogo marcado para o Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina.