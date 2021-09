Técnico Pingo vence mais uma pela Copa FGF e segue 100% de aproveitamento – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 22 (AFI) – A equipe do São José-RS entrou em campo na manhã desta quarta-feira (22), em jogo válido pela 2ª rodada da Copa FGF Dirceu de Castro e venceu mais uma. Desta vez o time do técnico Pingo fez 3 a 0 no Riopardense-RS e mantém 100% de aproveitamento e liderança do Grupo C da competição.

A equipe comandada pelo técnico Pingo conquistou mais uma vitória na Copa FGF Dirceu de Castro. Nesta quarta-feira(22) o adversário foi o Riopardense e logo aos 13 minutos o Canarinho abriu o marcador com goleiro Fábio na cobrança de pênalti. Ainda na primeira etapa o São José aumentou o placar com Claudio Maradona aos 36 minutos, após grande jogada de Leilson pela esquerda que tocou para meia fazer 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Já no segundo tempo o Zeca, teve várias oportunidades de aumentar o placar, mas acabou desperdiçando pelo menos quatro chances. Até que aos 29 minutos Leilson, o melhor jogador em campo fez 3 a 0. Sendo o seu terceiro gol em dois jogos e deu a vitória ao time do técnico Pingo que agora foca na última partida do Brasileiro da Série C.

“O adversário só se defendeu e nós tomamos conta do jogo tanto no primeiro como no segundo tempo, mas gostei da vontade da equipe que poderia ter saído com um placar maior, pois tivemos pelo menos mais quatro oportunidades claras de gols, mas agora é focar no jogo diante do Ypiranga e que possamos encerrar nossa participação no brasileiro com grande resultado”, disse técnico Pingo.

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

Com mais uma vitória na Copinha o São José assumiu a liderança do Grupo C com 6 pontos e com 100% de aproveitamento. O Zeca já havia estreado com uma goleada de 6 a 1 sobre o Doze Horas. E voltará a jogar pela competição que garante uma vaga na Copa do Brasil ao clube campeão, no dia 29 no Estádio Passo d’ Areia, mas antes enfrenta o Ypiranga também em casa neste sábado (25) na última partida da equipe na competição após se manter na Série C do Brasileiro.