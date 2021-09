Técnico vê crescimento como segredo do Penarol-AM contra o 4 de Julho-PI – Futebol Interior

Itacoatiara, AM, 10 (AFI) – O Penarol-AM se prepara para enfrentar o 4 de Julho-PI, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico do time amazonense, Vaguinho Santos, respeita o adversário, mas ressalta o bom trabalho de seu time.

“Respeitamos o 4 de Julho que é uma equipe de qualidade, respeitada e que tem jogadores de qualidade. Será um jogo bem disputado. Com todas as dificuldades que o Penarol tem, nós temos um analista de desempenho. Nós conhecemos bem a equipe deles, nossos jogadores também conhecem os atletas que estão lá”, disse.

Para este jogo, o treinador terá o retorno de quatro atletas: o lateral-esquerdo PH, o volante Sidney, o zagueiro Pedrão e o atacante Bruno Kabelo. Vaguinho destaca o crescimento da equipe para buscar a classificação.

“Nós crescemos na hora certa, vivemos um momento muito bom na competição. Nossos atletas estão bem fisicamente, sabem o que querem e têm ciência do esquema que jogamos dentro de casa. O que vai resumir esse primeiro jogo serão detalhes, o jogo da volta será outra história totalmente diferente”, concluiu.

JOGOS

A primeira partida entre Penarol e 4 de Julho está marcada para este domingo, às 16h, no Estádio Floro de Mendonça. A volta está agendada para o outro sábado, 18, às 16h, na Arena Colorada.