Teleperformance abre mais de 800 empregos para TODO BRASIL

A Teleperformance está divulgando mais de 800 vagas de emprego pelo país. A empresa é especializada em relacionamento omnichannel. Ela oferece a prestação de atendimento, cobranças, suporte técnico, solução digital, “back-office” e outros. Saiba como se inscrever a uma das possibilidades de contratação, a seguir!

Teleperformance abre mais de 800 empregos pelo país

Todos os cargos disponíveis geram benefícios e salário compatível com o mercado. As oportunidades anunciadas neste início de semana são as seguintes:

PERNAMBUCO | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

AMAZONAS | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

MARANHÃO | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

PIAUÍ | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

PARAÍBA | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

RIO DE JANEIRO | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

ALAGOAS | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

BAHIA | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

CEARÁ | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

PARÁ | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

PARÁ | Expert em Interação | TRATATIVA DE RECLAMAÇÕES – MÍDIAS SOCIAIS;

AMAZONAS | Expert em Interação | TRATATIVA DE RECLAMAÇÕES – MÍDIAS SOCIAIS;

RIO DE JANEIRO | Expert em Interação | TRATATIVA DE RECLAMAÇÕES – MÍDIAS SOCIAIS;

MARANHÃO | Expert em Interação | TRATATIVA DE RECLAMAÇÕES – MÍDIAS SOCIAIS;

PARANÁ | Expert em Interação | TRATATIVA DE RECLAMAÇÕES – MÍDIAS SOCIAIS;

SP | Expert em Interação | TRATATIVA DE RECLAMAÇÕES – MÍDIAS SOCIAIS;

SP | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

Sergipe | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

RN | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

PARANÁ | Expert em Interação | SUPORTE AO CLIENTE – SATÉLITE;

Outros.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das vagas da Teleperformance, os interessados podem acessar o site de participação, escolher uma das vagas e cadastrar-se no ícone “Candidate-se”. A empresa busca perfis que se comprometam com os bons resultados de suas atividades!

