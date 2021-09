Tema de Redação: saúde mental e pandemia

Saúde mental e pandemia: relações e conexões

Desde o início, no ano de 2020, da pandemia de COVID-19, muito tem se falado sobre as relações da mesma com a saúde mental dos indivíduos.

Assim, é muito provável que os vestibulares, os concursos, os vestibulares militares e a prova do ENEM abordem esse tema dentro da linha temática da redação.

Dessa maneira, para que você se informe e consiga realizar um bom texto, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre as relações entre a saúde mental e a pandemia.

Saúde mental e pandemia: introdução

Em 2020, o Ministério da Saúde fez o seguinte alerta: a pandemia de COVID-19 está afetando não somente a saúde física das pessoas, mas também a saúde mental.

Isso porque, está havendo, desde o início da pandemia, um aumento considerável de casos de sofrimento psicológico e de transtornos mentais dentre os indivíduos das mais variadas sociedades de todo o mundo.

Assim, traumas psicológicos podem ser observados como consequências da situação criada pelo início da pandemia, que aconteceu em março de 2020.

Saúde mental e pandemia: causas

Diversos foram (e ainda são) os fatores que provocaram essa alteração na saúde mental de uma quantidade significativa de indivíduos. Dentre eles, podemos citar:

A morte de pessoas queridas e próximas

O medo provocado pela doença

O distanciamento social

O desemprego

O lockdown (que foi adotado em diversos lugares do mundo)

As mudanças drásticas nos padrões de comportamento e de vida em sociedade

O fim da realização de muitas atividades que eram feitos comumente pelos indivíduos

Assim, podemos dizer que os padrões “normais” de comportamento foram alterados com o início da pandemia. Não ir para a escola, não ter condições de se divertir, não poder frequentar um lugar de distração, perder um ente querido: todos esses foram fatores que acabaram por abalar o psíquico e afetar o humor das pessoas.

Saúde mental e pandemia: possíveis soluções

Em grande parte das redações, o candidato deve também propor soluções para o problema que está sendo abordado.

Nesse sentido, você pode citar as seguintes medidas como soluções para os problemas causados pela pandemia na saúde das pessoas:

Planejar uma rotina, mesmo que essa ainda seja dentro de casa

Evitar notícias sensacionalistas

Dedicar-se à outras atividades e hobbies para distrair a mente