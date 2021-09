“ Tenho muito para evoluir” – Futebol Interior

Pelotas, RS, 09 (AFI) -Com passagem por Botafogo-RJ e Ceará(Sub-23), João Siqueira, zagueiro do Brasil, ganha minutos entre o profissionais no Brasileirão Série B. Pouco conhecido pelos torcedores das outras equipes, o jovem defensor, tem passagem vitoriosa pelo Ceará, onde foi campeão do Brasileiro de Aspirantes.

Em entrevista, João Siqueira, comentou sobre a sua passagem pela equipe Nordestina. Que foi o clube onde se destacou, chamando atenção do Brasil.

“ Me trouxe confiança para trabalhar, joguei competições de alto nível, com ótimos jogadores e por exemplo, alguns hoje jogam em grandes times profissionalmente, da série A e B. Graças a Deus pudemos fazer uma campanha excelente no Brasileirão de Aspirantes e nos sagramos Campeões.”

FOCADO

O zagueiro de 21 anos, voltou de empréstimo e teve algumas oportunidades nessa temporada no profissional do Brasil de Pelotas. Sendo uma promessa da equipe Sulista nesse momento, João Siqueira, comentou sobre as oportunidades que vem tendo no Brasileirão Série B.

“Fico muito feliz com as oportunidades, é para isso treinamos todos os dias, Sabemos que o atual momento da equipe não é o melhor, mas eu treino forte, aprendo com os meus companheiros e tento obedecer as ordens do professor para que eu possa evoluir cada vez mais e ajudar a nossa equipe.”

PRÓXIMO JOGO

O próximo confronto do Brasil de Pelotas é diante do Goias fora de casa, e o João comentou a sua expectativa para essa partida e para o restante da temporada.

“ O objetivo é bem claro, ajudar o time a sair dessa situação, sabemos da grandeza e história que esse clube representa. Portanto hoje o que eu mais quero é ajudar o Brasil a sair dessa zona desconfortável.”