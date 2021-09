‘Tenho que me beliscar’, diz Mion sobre estreia na Globo

O novo ‘Caldeirão’ comandado por Marcos Mion chega nas telinhas neste sábado (4) a partir das 16h30. Até agora o ex-apresentador de ‘A Fazenda’ ainda se sente no sonho.

“Sou muito abençoado por receber tanto carinho, tanto amor, tanta entrega e disposição dos convidados. O mais legal é que a energia é maravilhosa mesmo sem eu conhecer pessoalmente a maioria. Tenho momentos de ter que me beliscar, como quando vejo pessoas que eu admiro ali com a mão na orelha esperando o meu ‘valendo!’ para bater no botão. Que loucura! Tiago Leifert e Ana Furtado ali jogando! É tudo muito louco! Não caiu minha ficha ainda”, contou o apresentador ao UOL.