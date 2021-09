Tênis feio: confira 5 looks de famosas que usam e abusam da tendência

O tênis feio é o calçado queridinho do momento entre as famosas e podemos provar.

O nome do tênis se dá através da tradução literal de “ugly sneaker”, nome do sapato em inglês. Apesar do “apelido”, se tem algo que esse tênis não é, é feio. Muito pelo contrário, ele vem ganhando espaço no coração das fashonistas não só para composições despojadas, como também para looks mais arrumadinhos.